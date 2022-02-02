Körfez’deki okullara bakım desteği

Körfez Belediyesi, eğitim ve öğretime verilen ara ile birlikte okulların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi, eğitim ve öğretime verilen ara ile birlikte okullardan gelen taleplere de tek tek cevap veriyor; bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında okullardan gelen talepler tek tek işleme alınıyor ve belirli periyot çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Güney Mahallesi’nde bulunan Tuğrulbey İlköğretim Okulu’nda çalışma yürüttü. Okul içerisinde zemini kötü olan sınıfların tabanı söküldü ve seramik çalışması gerçekleştirildi.