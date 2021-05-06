Körfez’deki hasarlı binalar yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde tespit edilen hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden en fazla etkilenen kentte, hasar gören ve atıl durumda olduğu için tehlike arz eden binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçe belediyelerince belirlenen binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü’nce yıkılıyor.

Kocaeli genelinde yapılacak çalışmaların ilk ayağı Körfez ilçesinde başlatıldı. İlçe belediyesince belirlenen 10 bina, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü’nce yıkılacak. Bu kapsamda Yeni Yalı Mahallesi’nde belirlenen 2 bina ekipler tarafından yıkıldı. Gerekli önlemlerin alındığı yıkım işlemi, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Körfez ilçesinde belirlenen diğer 8 binanın da önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak.