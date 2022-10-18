Körfez’de yollar ve caddeler temizleniyor

Körfez Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde yer alan sokak ve caddelerde her gün belirlenen program çerçevesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sokak ve caddelerin yanı sıra köprü ve hemzemin geçitlerin temizliğini de yapan ekipler, ayrıca hanelerin önünde bulunan çöp kutularını özel araçlar ile yıkayarak kötü kokunun önüne geçiyor.