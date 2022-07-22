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Körfez’de yaz eğlenceleri çocukların neşesi oluyor

Körfez Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte başlayan yaz eğlenceleri devam ediyor.

KOCAELİ 22.07.2022, 10:41
Körfez’de yaz eğlenceleri çocukların neşesi oluyor

Körfez Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte başlayan yaz eğlenceleri devam ediyor.

Kurban Bayramı boyunca sahillerde gerçekleştirilen etkinliklerin son adresi Körfez Kent oldu. Düzenlenen etkinlikte çocuklar kurulan oyun alanlarında doyası eğlendi. Etkinliklerde çocuklar kadar büyükler de keyif dolu bir gün geçirdi. Çocuklar için hazırlanan çeşitli oyunlara velileri de eşlik etti. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Önce oyun grupları ile doyasıya eğlenen çocuklar, daha sonra etkinlik alanına geçti. Burada çocuklar için farklı oyunlar düzenlendi.

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