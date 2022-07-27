Körfez’de yabani ot biçme çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ot biçme çalışmaları sürüyor.

Körfez’de yaz boyunca süren yabani otlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalar ile daha estetik bir görünüm kazandırılıyor. Çalışmalarda, gerek halk sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Ekipler son olarak Esentepe, Güney ve Fatih Mahallesi’nde yabani ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaları planlanan program dahilinde Körfez’in her noktasında devam edecek.