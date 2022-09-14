Körfez’de sonbahar temizliği başladı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sonbahar temizliği çalışmalarına başladı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Her gün belirlenen program çerçevesinde rutin çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, sonbaharın da gelmesiyle birlikte kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışmaları daha da arttırdı. Ekipler son olarak Kirazlıyalı Mahallesi genelinde çalışma yürüttü. D-100’le bölünen mahallenin iki kısmında da ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışma gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme çalışmaları dışında bölgedeki çöp konteynırlarının dezenfekte işlemlerini de gerçekleştirdi.