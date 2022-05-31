Körfez’de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

Körfez Belediyesi, kentin belirli noktalarında sokak hayvanlarına su mataralarının ve günlük mamalarının verildiği yuvalar oluşturdu.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçiren Körfez Belediyesi, kent genelinde oluşturduğu 40’a yakın noktada da hayvanlar için mama desteği verdi. Şimdi de kentin belirli noktalarında onlar için sıcak yuvalar oluşturuldu. Körfez Belediyesi’nin veteriner hekimleri tarafından planlanan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da yapımı tamamlanan sıcak yuvalar, minik misafirlerini de ağırlamaya başladı. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı sonrasında hayata geçirilen proje ile besleme noktalarında sokak hayvanlarının günlük mama ihtiyacı karşılanıyor.

8 ayrı küçük odaların da oluşturulduğu noktalarda soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının konaklamaları için alanlar yer alıyor. Hayvanseverlerin de destek verdiği projenin ilk etapta 2 noktada hayata geçirildiğini belirten veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç, bu sayının artacağını belirtti.