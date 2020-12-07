Körfez’de Sıfır Atık çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Kasım ayında 120 ton ambalaj atığı, 65 ton cam şişe ve 9 buçuk ton tekstil atığı toplanarak geri kazanıma dönüştürüldü.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oluşturduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında özellikle site ve toplu yaşam alanlarında projenin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Pet şişe, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, cam şişe vb. atıkların daha kolay toplanmasını sağlamak ve vatandaşların da ulaşımı kolaylaştırmak adına mahallelerde Mobil Atık Getirme Merkezleri de çoğaltıldı.

Bu çalışmalarla geri dönüşümü mümkün olan atıklar, Ülke ekonomisine geri kazandırılıyor, ayrıca depolama sahalarına giden atık miktarı da azaltılmış oluyor. Bu kapsamda bu yılın Kasım ayında 120 ton ambalaj atığı, 65 ton cam şişe, 9 buçuk ton tekstil atığı toplanarak geri kazanıma dönüştürüldü.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sıfır Atık Projesi’ne özel önem verdiklerini belirterek, “Daha az atık üretmek, ürettiğimiz atıkların geri dönüşümünü sağlamak için Körfez Halkından daha fazla duyarlılık ve ilgi bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız 500 00 50 Çağrı Merkezi’nden bizlere ulaşabilir ve geri dönüşüme, doğaya katkıda bulunabilir” dedi.