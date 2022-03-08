Körfez’de şarkılar kadınlar için söylendi

Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında konser verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Başkan yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve Şef Aysel Demircan yönetimindeki Körfez Belediyesi Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu’nun konseri öncesinde sergi açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Sadece temsil ettiği sembol değerlerle bile kadın; varoluşun merkezindedir. Bu sebeple; insanlık için böylesi merkezi ve odak bir varlık olan kadının, tüm inançlarda, geleneklerde ve toplumlarda en kutsal noktada yer alması tesadüf değildir. Kadın, dünü, bugünü ve yarını temsil eder. Sorunları çözecek, savaşları bitirecek ve insanlığı güldürecek olan şeyin; kadınlarda vücut bulan sevgi, merhamet, vicdan ve samimiyet olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şef Aysel Demircan yönetimindeki koro konser gerçekleştirdi. İzleyiciler de koro üyelerine eşlik etti. Gecenin sonunda Başkan Şener Söğüt de ısrarlar sonrasında söylediği türkü ile geceye ayrı bir renk kattı.