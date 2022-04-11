Son Dakika
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti.
Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Çalışkan: “Takımımız yalnız bırakıldı, başarısı takdir edilmedi”
Körfez’de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor
Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.
KOCAELİ 11.04.2022, 11:56
Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.
Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri kuruluyor. Ünitelerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarındaki duman ve kokudan dolayı bizlerden talepleri vardı. Bu proje ile sahile gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Vatandaşımız için de büyük kolaylık olacak. Sırası gelen etlerini pişirecek, görevli arkadaş da yardımcı olacak. Mangal temizlendikten sonra bir sonraki vatandaşımız kullanacak" dedi.