banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Körfez’de Ramazan denetimleri sıklaştırıldı

Körfez Belediyesi zabıta ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gıda denetimlerini sıklaştırdı.

KOCAELİ 21.04.2021, 15:40
1
Körfez’de Ramazan denetimleri sıklaştırıldı

Körfez Belediyesi zabıta ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla unlu mamuller üreten fırın, pastane ve temel ihtiyaçların giderildiği süpermarket, bakkal gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, denetim yetkisindeki iş yerlerinde hijyen, düzen, ruhsat, etiket ve fiyat kontrollerini de yapıyor. Körfez’de faaliyet gösteren, unlu mamul üreten işletmeleri gezen zabıta ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini de gerçekleştiriyor.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu