Körfez’de nisan meclisi yapıldı

Kocaeli’de Körfez Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste ayrıca, 1 yıl süreyle görev yapacak komisyon ile encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Körfez Belediyesi’nin “Nisan Ayı Meclis Toplantısı”, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Encümen üyeliklerinin ve komisyon üyelerinin seçildiği meclis toplantısında maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis Üyesi Canan Mollaoğlu’nun istifası sonrasına yerine AK Parti’den Ömer Semih Yurt geldi ve ilk meclis toplantısına katıldı.

EYT’liler için Başkan Söğüt’e oy birliğiyle yetki verildi

Körfez Belediyesi’nden EYT ile emekli olacak çalışanların tazminatların tek seferde ödenmesi için bankalardan kredi çekilmesi ile Başkan Söğüt’e oy birliği ile yetki verilirken, meclise bilgi veren Başkan Söğüt, “Şu an EYT çerçevesinde 50’ye yakın arkadaşımız dilekçe verdi. Toplu İş Sözleşmemizi bekleyenler vardı. Bir kısmı da temmuz ayını bekliyor. 46 kişi emekli oldu. Toplam EYT çerçevesine giren 200 civarında çalışanımız var. Tabi hepsi olmayabilir de. Arkadaşlarımızın kıdem tazminatları ciddi rakam tutuyor. Defaten krediye ihtiyacımız var. 50 milyon TL’lik kredi kullanacağız. Bu krediyi de İller Bankası’nda teminat mektubu alarak kullanacağız” dedi. Oy birliği ile madde kabul edildi.