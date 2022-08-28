Körfez’de müzik dolu gece
Körfez Belediyesi tarafından açık hava yaz konserleri devam ediyor. Bu çerçevede de yerel sanatçılardan oluşan Dilden Gönüle Türküler Topluluğu, Yarımca Sahili’nde konser verdi.
Körfez Belediyesi tarafından açık hava yaz konserleri devam ediyor. Bu çerçevede de yerel sanatçılardan oluşan Dilden Gönüle Türküler Topluluğu, Yarımca Sahili’nde konser verdi.
Konseri izleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tek tek sahne aldılar
Pop müzik sanatçısı Nuray’ın sahne alması ile başlayan program çerçevesinde; Yıldırım Gömleksiz, Muhammed Berkalp, Bahattin Barutçu, Hüseyin Deniz ve Sabiha Gökçen de sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi. Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, horonların tepildiği programda izleyenlerde müzik dolu bir gece yaşadı.
“Buradaki kalabalığı görünce özlemi çok iyi anlıyorum”
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de sanatçıları tebrik ederek, “Gerçekten bizlere bu akşam güzel bir gece yaşattılar. Hepsini tek tek gönülden tebrik ediyorum. Müzik dolu, eğlence dolu geceleri özlemişiz. Buradaki kalabalığı görünce de özlemi çok iyi anlıyorum” dedi. Başkan Şener Söğüt daha sonra Kocaeli Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Musa Sevindik’e çiçek takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık."
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0