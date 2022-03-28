Körfez’de metruk binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalardan ikisi, Atalar Mahallesi’nde yapılan çalışmayla yıkıldı. Binaların yıkımı sonrasında oluşan moloz da kaldırılarak temizlendi.