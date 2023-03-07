Körfez’de metruk bina yıkıldı

Hereke’de metruk durumda olan ve çevre için tehlike oluşturan bina, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında yıkıldı.

Körfez Belediyesi, metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar tek tek tespit ediyor ve yıkımını gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Hereke’de Agah Ateş Mahallesi’ndeki metruk haldeki binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.