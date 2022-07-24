Körfez’de mehteran sürprizi

Körfez Belediyesi mehteran takımı, Yarımca sahilinde marşlar ile yürüdü, mini konser verdi. Sahilde mehteranı görenler ise telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekti.

Öğretmen Evi’nin önünde başlayan yürüyüş, Yarımca Nazende Kafe yanındaki etkinlik alanına kadar devam etti. Deniz kenarındaki yürüyüş yolunda marşlarla yürüyen mehteran takımını görenler, bol bol fotoğraf ve video çekti, alkışlarla eşlik etti. Gösteri, yürüyüşün adından etkinlik alanında da devam etti. Sevilen marşları seslendiren mehteran takımı, finali Hücum Marşı ile yaptı.