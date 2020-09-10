Körfez’de maske ve hijyen denetimi
KÖRFEZ KAYMAKAMI GÜRSOY OSMAN BİLGİN VE KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ FARUK DENLİ, İLÇE GENELİNDE DEVAM EDEN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE KATILARAK MASKE VE MESAFE KONUSUNDA ESNAFLARA UYARILARDA BULUNDU.
Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, ilçe genelinde devam eden korona virüs denetimlerine katılarak maske ve mesafe konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.
Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, ilçe genelinde devam eden korona virüs denetimlerine katıldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk ve Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz’in de katıldığı denetimler, Hacı Osman Mahallesi’nde gerçekleşti. Bağdat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları denetleyen Kaymakam Gürsoy ve Osman Bilgin, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Bilgin, “Çalışanlar ve müşteriler ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri. İş yerlerimizde kurallara mutlak uymalı. Bu mücadelede hep birlikte hareket edersek daha çabuk başarı sağlayacağız” dedi.
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