Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
KÖRFEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ EKİPLERİ, MAHALLELERDE BAKIM VE ONARIM İHTİYACI TESPİT EDİLEN NOKTALARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
Körfez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, mahallelerde bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talepleri ile mahallelerde tespit edilen eksiklikleri tek tek gideriyor. Program kapsamında ekipler son olarak Hacı Osman Mahallesi’nde ve Barbaros Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan saha çalışması ve vatandaşlardan gelen talep sonrasında eksiklikler tek tek giderildi. Çamlıtepe Mahallesi’nden Hacı Osman Mahallesi’ne geçişi sağlayan bölgedeki kırılan mazgallar değiştirildi. Ekipler ayrıca Yarımca Sanayi Sitesi’nde kaldırım üzerinde bulunan ve vatandaşların geçişi sırasında tehlike oluşturan dubaları da kaldırdı.
Öte yandan Körfez Belediyesi, vatandaşların ve esnafın talebi üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Kent bölgesinde kısa süre önce hayata geçirilen pazar alanı çevresindeki iki farklı noktaya çeşme yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma pazarı girişine de talep doğrultusunda bir çeşme yapılarak faal hale getirildi.
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