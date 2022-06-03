Körfez’de Kiraz Festivali dolu dolu geçecek

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48.’si düzenlenecek olan Kiraz Festivali Oğuzhan Koç konseri ile başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Festival finalinde yapılacak olan Taşköprü Güreşlerinde ise 600 pehlivan hünerlerini sergileyecek.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48.’si düzenlenecek olan Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival 10-11-12 Haziran’da 3 gün boyunca devam edecek. Her yıl olduğu gibi festivalin ilk günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden başlayacak yürüyüş, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ne kadar devam edecek. Yürüyüş sonrasında kiraz üreticilerine ödül töreni düzenlenecek ve halk oyunları gösterisi yapılacak. İlk günün finali ise Yarımca Sahili’nde bulunan Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenecek olan konserde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç sahne alacak. Festivalin ikinci gününde birçok etkinlik düzenlenecek ve açık hava sinema gösterimi yapılacak. Festivalin finalinde ise Taşköprü Yağlı Güreşleri olacak. 60’ı Başpehlivan olmak üzere toplam 600 güreşçinin katılacağı güreşler, adeta şölen havasında geçecek.