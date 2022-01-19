Körfez’de kar mesaisi

Körfez Belediyesi, kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere şehir içinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında gece saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdi.

İlçenin özellikle yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına başladı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı, kamyon ve tuzlama aracı ile yapılan çalışmalarla yollar açık tutuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması ve kar küreme işlemi gerçekleştiriyor. Bunu yanı sıra, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise üst geçitlerde, duraklarda, kaldırım ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.