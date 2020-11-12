banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL

Körfez’de ıslah ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor

KÖRFEZ’DE ISLAH VE KÖPRÜ YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KOCAELİ 12.11.2020, 14:37
1
Körfez’de ıslah ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Cumaköy ve Karagöllü Mahalleleri arasında kalan bağlantı yolu üzerindeki dere köprüsü için yapılan çalışmalar, dere yatağının baştan sonra incelenmesiyle ve değerlendirilmesiyle başladı. Zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı derede ıslah çalışması ve çevre temizliği yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, dere üzerinde bulunan köprünün yapılmasıyla da Körfez ile Derince ilçeleri arasındaki ulaşım daha konforlu hale gelecek.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378