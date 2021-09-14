Körfez’de ilk ders zili çaldı

Körfez’de Covid-19 nedeniyle 1 buçuk yıldır kapalı olan okulların tüm kademelerinde ders zili çaldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının resmi açılış töreni Körfez Mimar Sinan İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Mimar Sinan İlkokulu tarafından hazırlanan açılış törenine Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, protokol davetlileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Okulların tekrar açılmasından ve öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Şükürler olsun 1,5 yıl aradan sonra yine bir aradayız. İnşallah bundan sonra da, pandemi koşullarına dikkat edersek, aşılarımızı olursak, maske - mesafe - temizlik kurallarına da uyarsak okullarımız hep açık kalacaktır. Okullarımızda, siz kıymetli çocuklarımızın sesini ve cıvıltısını duymayı çok özlemişiz. Sevgili öğrenciler, uzun bir aradan sonra kavuştuğunuz okulunuzda ve 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından törenin sona ermesiyle, protokol üyeleri sınıfları tek tek ziyaret ederek, öğrencilere başarılar dilediler.