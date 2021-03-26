Körfez’de hızlı çözüm için yeni yazılım

Körfez Belediyesi, banka eksperlerinin kolay ve hızlı şekilde işlemlerini yapabilmeleri için E-Eksper yazılımını hayata geçirdi.

Körfez Belediyesi, vatandaşların teknolojiden faydalanmasını sağlamak ve işlem aşamalarını kolaylaştırmak amacıyla e-belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekliyor. Son 2 yılda 14 yazılım entegre eden ve mobil uygulama ile vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran Körfez Belediyesi, 3 yazılımı daha hayata geçirdi. Vatandaşların çağrı merkezi, sosyal medya, CİMER, Açıkkapı, E-mail ve Whatsapp hattı gibi ayrı kanallardan gelen talep ve önerilerini Ulakbel sistemi ile tek merkezde toplayan Körfez Belediyesi, 1 dakika içerisinde talepte bulunan kişiye talebinin işleme alındığı noktasında bilgilendirmede bulunuyor. Körfez Belediyesi internet sitesi “Bize Ulaşın” menüsü altında yer verdiği E-Eksper uygulaması ile, banka eksperleri kolay ve hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecek, tahakkuk edilen harçlarını ödeyebilecek ve talep ettikleri belgeleri dijital ortamdan erişebilecek.

Öte yandan, Tapu Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, Tapu Rayiç Bedel Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlar emlak rayiç bedellerini Tapu Müdürlüğünden temin edebilecek ve belediyeye gitmelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde iş ve işlemlerini yürütebilecek.