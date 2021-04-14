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Körfez’de ‘halk pide’ 3 TL’den satılacak

Körfez Belediyesi tarafından halk ekmek üretim tesisinde 370 gramlık Ramazan pidesi, 3 TL’den satılacak.

KOCAELİ 14.04.2021, 10:21
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Körfez’de ‘halk pide’ 3 TL’den satılacak

Körfez Belediyesi tarafından halk ekmek üretim tesisinde 370 gramlık Ramazan pidesi, 3 TL’den satılacak.

Körfez Belediyesi, Kocaeli’nin en ucuz ve kaliteli ekmeğinin yanında Ramazan ayı boyunca ’en ucuz ve kaliteli’ pideyi de vatandaşlara sunmayı sürdürecek. Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde yer alan modern üretim tesislerinde üretilen pideler, Yüzde 100 katkı maddesiz olarak üretiliyor. Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde üretilen ekmek ve pideler, ana satış ofisi dışında ilçede bulunan 14 ayrı satış noktasında halka sunuluyor. Ramazan öncesinde günde 10 bin ekmeğin üretildiği ve büyük talep gören tesis, Ramazan ayı ile birlikte üretim kapasitesini de arttırdı. Tesiste Ramazan ayı boyunca üretilecek olan 370 gram pide, 3 TL’den satılacak.
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