Körfez’de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayısıyla boş olan ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yürüttü. Daha önce cadde ile sokakları sabunlu suyla yıkayan ve durakları da dezenfekte eden ekipler, bu hafta da genel mıntıka çalışması gerçekleştirdi. Yarımca Sahilindeki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Her hafta belirli periyod kapsamında ekiplerimiz sahada çalışma yürütüyor" dedi.