Körfez’de Hacivat ve Karagözlü Ramazan geceleri

Körfezli çocuklar Ramazan ayı boyunca Hacivat ve Karagözle buluşarak doyasıya eğleniyor.

Körfez Belediyesi, Ramazan ayında 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocukları ise iftar sonrası Hacivat ve Karagöz ile buluşturuyor. Çamlıtepe Mahallesinde bulunan Kemal Sadi Şirin Camii’nin avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar Hacivat-Karagöz ile keyifli anlar yaşarken, tahta bacak ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikler Ramazan ayı boyunca her mahallede gerçekleştirilecek.