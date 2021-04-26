banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Körfez’de gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdı.

KOCAELİ 26.04.2021, 12:06
2
Körfez’de gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarırken, kentte hizmet veren marketlerde ise gıda ve hijyen denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarları başta olmak üzere, market, bakkal, fırın ve gıda satışı yapan işletmeleri tek tek kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve hijyen ile ilgili gerekli uyarılarda da bulunuyor. Ekipler özellikle satılan ürünlerin ambalajlı olması, pide ve ekmeğin gramajı ile iş yerlerinin genel temizliği gibi konularda hem bilgilendirme hem de denetleme yapıyor.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?