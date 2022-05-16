Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı

Körfez Gençlik Festivali çerçevesinde ilk etkinlik trekking oldu.

Körfez’in doğal güzelliklerini keşfe çıkan gençlere; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da eşlik etti. Yürüyüş, tarihi Taşköprü önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı. Toplu fotoğrafın çekilmesi ile birlikte yaklaşık 2 saat süren parkur için start verildi. Zaman zaman şarkılar da söyleyen gençler, renkli görüntüler oluşturdu. Zaman zaman zorlu ama bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşün son etabı ise Çoban Geçidi Kanyonu oldu. Körfez’in adeta saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte gençlere ise köfte ekmek ikramında bulunuldu.

Gençlerle sohbet eden Başkan Söğüt, "Sizlerle bir arada olmak, yürümek ve yürürken de sohbet etmek keyifliydi. Burada geçirdiğiniz zaman, sizler için güzel bir anı olacak" dedi.