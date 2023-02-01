Körfez’de e-imar dönemi başladı

Körfez Belediyesi, e-belediyecilik uygulamalarına yenilerini ekliyor. Tüm imar başvurularının dijital platforma taşınacağı sistem ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacak.

Körfez Belediyesi, e-belediyecilik uygulamalarına yenilerini ekliyor. Arsa rayiç değeri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama ve tahsilat bilgileri sorgulama gibi işlemlerin e-devlet üzerinden gerçekleştirildiği Körfez’de, e-imar uygulamaları da artık online olarak yapılabilecek.

İmar Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, imar arşivi bilgi edinme, imar durum bilgileri, ruhsat ön onay başvurusu, e-eksper ve asansör onay proje başvurusu, mimari ön onay başvurusu, mimari onay projesi başvurusu, statik, elektrik, mekanik onay proje başvuruları, zemin etüt onay başvurusu gibi tüm işlemleri online olarak yapabilecek.

Vatandaşın belediyeye gelmeden, kurum web sitesinden imar başvurularını ve akabinde takibini yapmasını sağlayan yazılım sistemi ile birlikte başvuru sahibi, yapı sahibi, müteahhit gibi kişiler işlemlerinin hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden ve SMS ile öğrenebilecek. Proje düzeltmelerinden gelen dosyalar yazılımlar ile kontrol edilerek, proje versiyonları arasındaki değişiklikler otomatik tespit edilecek ve vatandaş bilgilendirilecek.

Vatandaşlar e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra tüm başvuruları ve süreçlerin takibini sistem üzerinden anlık olarak da görebilecek. Sistem ile hem zaman hem de kağıt israfı da en aza indirilecek.