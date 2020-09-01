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Körfez’de duraklar dezenfekte ediliyor
KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN, YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENTTEKİ TÜM YOLCU DURAKLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR.
KOCAELİ 01.09.2020, 16:38
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Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor.
Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında ekipler vatandaşların yoğun kullandığı otobüs ve minibüs duraklarında ilaçlama yaptı. Vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.
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