Körfez’de duraklar dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor.

Körfez Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında ekipler vatandaşların yoğun kullandığı otobüs ve minibüs duraklarında ilaçlama yaptı. Vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.