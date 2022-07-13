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Körfez’de dumansız mangal keyfi başladı

Kocaeli’de bir ilk olan mangal üniteleri, Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde hizmete başladı.

KOCAELİ 13.07.2022, 09:29
Körfez’de dumansız mangal keyfi başladı

Kocaeli’de bir ilk olan mangal üniteleri, Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde hizmete başladı.

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilen üniteler, ücretsiz olarak hizmet veriyor. 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri oluşacak koku ve dumanı da engellemiş olacak. Et keyfi ile birlikte vatandaşlar diğer ünitelerde sebzelerini de kızartma imkanı buluyor. İlk kez rahat bir mangal keyfi yaşadığını belirten Kemal Can, "Görevli önce tezgahı bizim için üniteyi temizledi ve hazırladı. Ne kömür derdi ne de duman derdi oldu. Çok güzel bir hizmet" dedi.

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