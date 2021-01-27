Körfez’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kazanım Değerlendirme Testinde başarı elde eden öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Körfez Belediyesi, sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan 8. sınıf öğrencilere yönelik online sınav düzenledi. Sınavda derece elde eden öğrenciler ise ödüllendirildi. Öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayan Başkan Söğüt, hem hediyelerini takdim etti, hem de başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

İlk 20 sıraya giren öğrencileri tebrik eden Söğüt, "İlçemiz genelinde 8. sınıflarda okuyan ve liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerimize biraz olsun destek olmak ve sınav alışkanlığı kazanmalarını sağlamak adına Kazanım Değerlendirme Testi düzenledik. Hem sözel, hem de sayısal olarak sınavlara girdiler. Bugün de burada 600’e yakın öğrenci içerisinde derece elde eden öğrencilerimizi ağırladık, söz verdiğimiz gibi ödüllerini verdik. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel başarıla imza atacaklar ve ülkemizin bayrağını en güzel şekilde temsil edecekler. Sizler ve tüm öğrencilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak ve bu emaneti sizlere teslim edeceğimiz nesillersiniz. Körfez Belediyesi olarak bizler sizin iyi yetişmeniz için elimizden ne geliyorsa yaparız. Siz yeter ki başarılı olmak için daha çok çalışın. Çünkü başarının tek bir sırrı var, çalışmak, çalışmak, çalışmak" ifadelerini kullandı.