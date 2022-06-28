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Körfez’de dere içleri temizleniyor

Körfez Belediyesi ekipleri dere içlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

KOCAELİ 28.06.2022, 12:17
Körfez’de dere içleri temizleniyor

Körfez Belediyesi ekipleri dere içlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, kent genelinde olduğu gibi İSU ekipleri ile koordineli bir şekilde dere içlerinde de temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Hereke bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Dere içlerine inen ekipler, oluşan bitki örtüsünü ve atıkları topladı. Kepçe yardımıyla gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde ekipler, dere içlerindeki kötü görüntüyü de önledi.

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