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Körfez’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde belirli periyot çerçevesinde düzenli olarak çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.

KOCAELİ 10.08.2022, 10:44
Körfez’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde belirli periyot çerçevesinde düzenli olarak çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışma çerçevesinde, özel yıkama aracı haftanın her günü bir mahallede olacak şekilde çalışma yürütüyor. Düzenli olarak yıkanan ve dezenfekte edilen çöp konteynerlerinde kötü koku oluşumu, virüs, bakteri ve sağlığa zararlı sinek ve larvaların oluşumunun önüne geçmek hedefleniyor. Yetkililer, yıl boyunca aynı şekilde hazırlanan takvime göre çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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