Körfez’de çocuklar eğlenceye doyuyor

Körfez Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yaz etkinlikleri devam ediyor.

Yaz boyunca sahillerde ve mahallelerde gerçekleştirilen çocuk şenliği, hafta sonu önce Körfez Kent’te ardından Petkim Park’ta gerçekleştirildi. İki programda da kurulan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Petkim Park’taki etkinliğe Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli de katıldı. Çocukların neşesine ortak olan Denli, eğlenmeyi en fazla çocukların hak ettiğini belirtti. Denli, "Çocuklarımızı mutlu görmek, bizleri daha da mutlu ediyor. Onlar için hazırladığımız etkinlikler yaz boyunca devam edecek" dedi.

Küçük hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte düzenlenen dans yarışması, hem eğlendirdi hem de renkli görüntüler oluşturdu.