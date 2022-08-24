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Körfez’de caddeler yenileniyor

Körfez Belediyesi, altyapısı biten cadde ve sokakları baştan sona yeniliyor.

KOCAELİ 24.08.2022, 12:12
Körfez’de caddeler yenileniyor

Körfez Belediyesi, altyapısı biten cadde ve sokakları baştan sona yeniliyor.

Alt ve üstyapısı yenilenen Ağadere Caddesi dışında oraya çıkışı sağlayan bağlantılı cadde ve sokaklar yeniden düzenleniyor. Ağadere Caddesi Çeşme Sokak’ta incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Şehrin dört bir yanında gündüz gece vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kırsal alanlarda sürdürdüğümüz sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarımızın yanı sıra şehir merkezinde de çalışmalarımız devam ediyor. Ağadere Caddesinin altyapısı, üstyapısı ve ışıklandırmaları ile gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bağlantılı cadde ve sokakları da yeniliyoruz. En kısa sürede ilçemiz genelindeki cadde ve sokakları yeni çehresine kavuşturacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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