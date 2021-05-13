Körfez’de bayram coşkusu evlere taşındı

Körfez Belediyesi tarafından hazırlanan bayram tırı ilçeyi dolaşırken, Başkan Söğüt de tırın üstünden vatandaşları selamladı.

Körfez Belediyesi, çocuklar için bayram coşkusunu evlerinin balkonlarına taşıdı. Ramazan ayı boyunca her hafta sonu Körfez’i dolaşan ve kısıtlama dolayısıyla evlerinde bulunan çocuklara moral olması amacıyla onları selamlayan masal kahramanları, bu kez bayramda da Körfez’in sokaklarındaydı. Bayrama özel olarak hazırlanan bayram tırı, Körfez’i dolaştı, çocuklara bayram şekeri dağıttı.

"Buruk bayram yaşıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de bayram coşkusuna ortak oldu. Farklı noktalarda tır üstüne çıkarak vatandaşları selamlayan Başkan Şener Söğüt, çocukların coşkusuna ortak oldu. "Bu bayram, daha güzel bayramlar için evimizde olmamız lazım" diyen Başkan Söğüt, “Filistin’de yaşananlar hepimizi üzdü. Buruk bir bayram yaşıyoruz” dedi.

Başkan Söğüt tır üzerinden çocukları selamlarken, masal kahramanları da tırdan inerek çocuklara şeker takdim etti.