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Körfez’de amatör kulüplerin saygınlığı arttı

KÖRFEZ’DE AMATÖR KULÜPLERİN SAYGINLIĞI ARTTI

KOCAELİ 02.11.2020, 13:26
Körfez’de amatör kulüplerin saygınlığı arttı

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ağırladı.

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ağırladı. Ziyarette kulüpler ve spor adamları adına konuşmayı Esenspor Teknik Direktörü Kenan Ay gerçekleştirdi. Birliktelikte konuşan Körfez Belediyesi Başkanı Söğüt, ilçede profsesyonel bir kulübünün bulunmasının ihtiyaç olduğunu söyledi. Belediyenin kendilerine yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür eden Kenan Ay ise, "Bizlere desteğiniz, yanımızda olmanız amatör kulüplerin saygınlığını geri getirdi" ifadelerini kullandı.

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