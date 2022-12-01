Körfez’de altyapıya 500 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün 3,5 yılı aşan süre içerisinde çok güzel hizmetlere imza attık. Yola çıkarken hazırladığımız beyannamemizin büyük çoğunluğunu tamamladık ya da projeye başladık. Tabii bunlar dışında altyapıya 500 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Görünmeyen ve zorlu bir hizmet ama çok şükür üstesinden geldik" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafe’de gerçekleştirilen programda, Körfez Belediyesi’nin 3,5 yılda yaptığı ve yapacağı çalışmalara ilişkin sunum izletildi.

"Geneldeki birliktelik kuşkusuz yerele de yansıyor"

MHP Körfez İlçe Başkanlığı ve meclis üyeleriyle sürekli diyalog halinde olduğunu ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizlerin de fikirleri ile ortak akılla kentimize en güzel hizmetleri sunma gayretindeyiz. Cumhur İttifakı’nın ilkeleri ve taraflarının gayet net, bir ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu konuda her zaman fikir birlikteliğinde. Geneldeki birliktelik kuşkusuz yerele de yansıyor. Hem Kocaeli genelinde hem de Körfez’de güzel bir hizmet birlikteliği içerisindeyiz" dedi.

"Altyapıya 500 milyon TL’lik bir yatırım yaptık"

3,5 yılı aşan süre içinde birçok projeye imza attıklarını kaydeden Söğüt, "Bunda sizlerin de emeği, var. Yola çıkarken hazırladığımız beyannamemizin büyük çoğunluğunu tamamladık ya da projeye başladık. Tabii bunlar dışında altyapıya 500 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Görünmeyen ve zorlu bir hizmet ama çok şükür üstesinden geldik. Şimdi o caddelerimizin üstyapılarını da tamamladık. Asfaltı, kaldırımı ve dekoratif aydınlatmaları ile prestij cadde haline getirdik" diye konuştu.