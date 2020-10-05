Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İSU TARAFINDAN KÖRFEZ’DE BAŞLATILAN ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından Körfez’de başlatılan altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından Körfez’de başlatılan altyapı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Güney ve Fatih ile birlikte Barbaros Mahallesi’ni de içine alan çalışma kapsamında, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı tamamen yenileniyor. En zorlu bölgelerde yenilemenin tamamlandığı bölgede her sokak tek tek elden geçiriliyor. Körfez Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında toplamda 80 kilometre uzunluğunda alt yapı yenilenmiş olacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, altyapının tamamlanması ile hemen üst yapı çalışmasına geçileceğini belirtti.
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