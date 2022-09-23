Körfez’de 60+Aktif Yaşlanma Kulübü hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Körfez Belediyesi Yarımca sahilinde 60+Aktif Yaşlanma Kulübü’nün açılışı gerçekleştirildi. Yeni açılışın yapıldığı kulüpte Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konser verdi.

Açılış töreninde konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ömürlerini ülkemiz için milletimiz için harcayan, geçmişten geleceğe önemli bir köprü olan değerli büyüklerimizin zamanını vaktini geçirebileceği ve birçok faaliyette bulunabileceğimiz bu kulübümüzün açılışındayız. Her alanda, her yaşta vatandaşımız için faaliyetler ve programlar yapmak, her birine ayrı hizmetler getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bugün ilimizde de ilkini açtığımız bir çalışma ile sizleri buluşturmanın mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Bu faaliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Burada temelleri atılan bu proje ile bu faaliyetin başka ilçelerimize, şehirlerimize de ışık tutacağına inanıyorum. Yaşlılarımıza, büyüklerimize, çınarlarımıza vefa borcumuz var" dedi.

60+Aktif Yaşlanma Kulübünün açılışında Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu da konser verdi.