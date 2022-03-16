Körfez’de 58 parka güvenlik kamerası

Körfez’de 9 yeni parka takılan güvenlik kameralarıyla birlikte güvenli park sayısı 58’e yükseldi.

Beyzade, Kavacık, Yavuz Sultan Selim, Hacı Bektaşi Veli gibi birçok parkı ilçeye kazandıran, meydan olarak da Atatürk Anadolu Lisesi arkasında bulunan yeşil alanları güzelleştiren Körfez Belediyesi, yaşam alanlarında güvenlik önlemleri de alıyor. Bu kapsamda, yeni yapılan parklarla beraber güvenlik kameralarıyla izlenen park sayısı 58’e yükseldi.