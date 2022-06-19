banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Körfez’de 4 sokak asfaltlandı

Körfez’de yürütülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmaların tamamlandığı 4 sokakta aynı ayda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ 19.06.2022, 13:01
Körfez’de 4 sokak asfaltlandı

Körfez’de yürütülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmaların tamamlandığı 4 sokakta aynı ayda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Körfez’de altyapının tamamlandığı cadde ve sokakların üstyapıları da yenileniyor. İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Güney Mahallesi’nde aynı anda 4 cadde ve sokakta asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ilk olarak PMT serimi yapılan 6. Sokak’ta çalışma gerçekleştirdi. Aynı anda da 8. Sokak, 10. Sokak ve 12. Sokak’ta da asfalt serim çalışması yapıldı. Yetkililer, üstyapı ile birlikte cadde ve sokaklardaki kaldırım ve parkelerin de yenileneceğini belirtti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu