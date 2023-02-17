Körfez’de 370 aileye kucak açıldı

Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere adeta kucak açtı. Oluşturulan ekipler ilçemize gelen aileleri ziyaret ediyor, tespit edilen eksiklikleri kurum imkanları ile karşılanmaya çalışılıyor.

Körfez Belediyesi, deprem bölgesinde Kahramanmaraş’ta yaraları sarmak adına 100’e yakın personelle hummalı bir çalışma yürütürken, deprem bölgesinden Körfez’e gelerek hayata yeniden tutunan depremzedelerin yanında yer alıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler ise ilçemize gelerek yerleşen aileleri tek tek ziyaret ediyor.

Bu çerçevede Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen başvurular sonucunda 370 aile, 812 vatandaşımız kaldıkları yerlerde ziyaret edildi. Depremzede ailelerin talep ve ihtiyaçları ekipler tarafından yerinde incelenirken, kurumun imkanları ile karşılanmaya çalışılıyor.