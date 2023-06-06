Körfez Yarımca’nın çehresi değişiyor

Körfez Yarımca’nın çehresini değiştirecek projelerden birisi olan Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı yapımı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde çalışmalar sürüyor. Körfez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii önündeki meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve caddenin güney kısmında kalan 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ile bütünleştirerek bölgeye güzel ve ferah bir alan kazandırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede, 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve diğer inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

75. Yıl Cumhuriyet Parkında voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. Çalışmalar dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları yapılıyor. Sulama alt yapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapılıyor. Park bölümünde üçgen gölgelik imalatları devam ederken bankların montajları yapıldı.

6 bin metrekare alana sahip olan Yarımca Kent Meydanında Sağlık Ocağı- kafeterya - kütüphanenin bir arada bulunduğu yapının, dış ve iç sıva, seramik imalatları devam ediyor. Meydanda yapısal peyzaj imalatları devam ederken meydandaki caminin iki minaresinin yapımı da proje çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca meydanın zeminine görsel zenginliği artıracak olan taşlarında yapım imalatı da sürdürülüyor.