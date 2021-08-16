Körfez ve Derince’den sel bölgesine yardım eli

Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Sinop’a iki adet iş makinesi gönderdi.

Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak adına insani yardımlar dışında iş makinesi yardımında da bulundu. Bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda hem Körfez Belediyesi hem de Derince Belediyesi iki adet kazıyıcı-yükleyici iş makinesini önceki gün çalışmalara katılmak için Sinop’a gönderdi.

İki iş makinesi ve görevli personel önceki gün yola çıkarken, bölgede iyileştirme çalışmalarına destek olacak. Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi yetkilileri, afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda diğer ekiplerinde göreve hazır bir şekilde beklediğini belirterek, “Her türlü desteğimizle afet bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine kullandı.