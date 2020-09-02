Körfez Mobil 3 bin indirme sayısına ulaştı
KÖRFEZ BELEDİYESİ’NİN AKILLI TELEFON VE TABLETLER ÜZERİNDEN ÇALIŞAN MOBİL UYGULAMASI 3 BİN 250 BİN KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ.
Körfez Belediyesi’nin akıllı telefon ve tabletler üzerinden çalışan mobil uygulaması 3 bin 250 bin kişi tarafından indirildi.
Körfez Belediyesi tarafından vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği akıllı telefon ve tabletler üzerinden çalışan mobil uygulama, 3 bin 250 indirme sayısına ulaştı. Duyurular, nöbetçi eczane, şehir rehberi ve son dakika haberler gibi birçok hizmeti online olarak vatandaşın cebine getiren uygulama, İOS ve Android işletim sistemi olan akıllı cihazlarla kullanılabiliyor. Kentle ilgili veriler başlıklar altında toplanarak vatandaşa kolay bir kullanım sunulan uygulamada, online hizmetler başlığında ise borç sorgulama, bilgi edinme, gibi bilgilendirme başlıkları bulunuyor.
Özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her dönem yoğun bir şekilde vatandaşların ihtiyaç duyduğu nöbetçi eczane listeleri de sürekli güncellenerek Mobil üzerinden vatandaşın bilgilerine sunuluyor. Mobil uygulama içerisinde yer alan çek-ilet özelliği ile de 327 vatandaş, gördüğü olumsuzlukları belediye ekiplerine iletti. Online ödeme sistemiyle de 192 kişi, belediyeye gelmeden ödemelerini gerçekleştirdi.
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