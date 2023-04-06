Körfez Kaşkaldere’de trafiği rahatlatacak proje başladı

Körfez Kaşkaldere D-100 altı kavşak ve bağlantı yollarının yapımı için çalışmalara başlandı. Trafikte yaşanan sıkışıklığa neşter vuracak proje ile birlikte Kaşkaldere Kavşağı bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kaşkaldere (95 Evler) D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları yapımı çalışmalarına başlandı. Trafikte yaşanan sıkışıklığa neşter vuracak proje ile birlikte Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağı bambaşka bir görünüme kavuşacak. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak. Bölgede forekazık imalatı ve platform düzenleme çalışmaları yapılıyor.

İlave köprü

Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlenmesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunlukta, 8 buçuk metre genişlikteki ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak. D-100 altındaki alt geçitte yapılacak düzenleme ile Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne gidilebilecek.