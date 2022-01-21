Körfez işçisine yüzde 42’lik zam

Körfez Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme kapsamında, bu yıl enflasyon + 1 zam oranında zam alacak olan işçilere Başkan Şener Söğüt de iyileştirme kapsamında ek yüzde 5’lik zam verdi. İşçilerin bu yıl alacağı toplam zam yüzde 42 oldu.

Körfez Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme kapsamında bu yıl enflasyon + 1 zam oranında zam alacak olan işçilere yapılan ek protokol ile yüzde 5’lik ek artış verildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ile iş yeri temsilcileri katıldı.

"Yüzde 5’e çıkarttım"

Ek protokol öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Geçtiğimiz yıl sendikamızla işçilerimizi ilgilendiren güzel bir sözleşmeye imza attık. O gün de söylemiştik; işçimizin alın terini asla yere düşürmeyiz diye. Hem ilk defa vergi dilimine giriyor olmanız hem de ekonomik gelişmelerden dolayı ikinci yıl öncesinde sizlere verilecek enflasyon + yüzde 1’lik zamma ekleme yapalım istedik. Bu konuda da sendika başkanımızla görüştük. Onların da talepleri ve istekleri oldu. Bayram Özkan başkanımızla da değerlendirdik. Biz bir aileyiz. Bu ailenin en büyük değeri de çalışanlarımız. Birlikte güzel hizmetler yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmamız gerekiyor. Sözleşmedeki artış dışında yüzde 3’lük bir artış ön görülmüştü. Ben onu yüzde 5’e çıkarttım. Yani enflasyon +1 dışında vereceğimiz ek yüzde 5’le birlikte çalışanlarımıza yüzde 42’lik bir zam vermiş olacağız. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Önemli olan sizlerin ekonomik anlamda daha da rahat etmeniz. Bugüne kadar bizler asla sizlerin haklarında bir gerileme olsun anlayışında olmadık" dedi.

"Başkanımız ek olarak bir zam vermeyebilirdi"

Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, "Buraya İstanbul’dan geldim; Bakırköy’deki eylemimizin 89’uncü günü. Bir tarafta sıfır zam dayatması bir tarafta da ek olarak yüzde 5’lik katkı sunan bir belediye başkanı. Yüzde 37,8 toplu sözleşmeden alınan zammımız vardı. Başkanımız ek olarak bir zam vermeyebilirdi. Ama kendisi de üzerine ekleme yaptı. Ben Şener Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokoller karşılıklı olarak imzalandı. İş yeri temsilcileri adına da Muhammed Enes Yıldırım tarafından Başkan Söğüt’e çiçek takdim edildi.