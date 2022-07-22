Körfez fotoğraf yarışmasına 436 eser katıldı

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile düzenlenen 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda jüri üyeleri bir araya gelerek, 436 fotoğrafı değerlendirdi.

Toplam 436 fotoğrafın katıldığı yarışmada, teknik şartnameye uygun olanlar ayrıldı ve 300’e yakın fotoğraf tek tek incelendi. Jüride Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı (EFIAP) Kemal Kaya, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Bilge Satkın, KOÜ GSF Grafik Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Keskin, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Doç. Şeniz Kabadayı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ve fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın yer aldı.

141 katılımcının 436 fotoğraf ile yer aldığı yarışmada, fotoğraflar tek tek incelenirken, Körfez’in tarihi dokusu ve güzelliklerini yansıtan fotoğraflar oy birliği ile belirlendi. Derece elde eden fotoğraflar, 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.